Wi-Fi MESH система Tenda Nova MW6-3
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365723
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA2-PSK
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
NAT, L2TP, UPnP 1.0, IGMP, ARP Proxy, DNS, DHCP, ARP, ICMP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Комплектация
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
100 х 100 х 100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х12
Вес, кг.
1.7
Описание товара Wi-Fi MESH система Tenda Nova MW6-3
Домашняя Mesh WiFi система TENDA Wi-Fi Mesh Nova MW6-3 Система Nova оснащена реальной технологией Mesh , набор из блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 500 квадратных метров. MW6 создаёт единую сеть с одним именем и паролем. Поэтому можно спокойно перемещаться по всему дому во время общения в видеочате. MW6 гарантирует во всём доме отличное покрытие и стабильный, сильный Wi-Fi сигнал для 100 подключенных устройств одновременно!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA2-PSK
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
NAT, L2TP, UPnP 1.0, IGMP, ARP Proxy, DNS, DHCP, ARP, ICMP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Комплектация
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
100 х 100 х 100 мм
Страна производитель
Китай
Домашняя Mesh WiFi система TENDA Wi-Fi Mesh Nova MW6-3 Система Nova оснащена реальной технологией Mesh , набор из блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 500 квадратных метров. MW6 создаёт единую сеть с одним именем и паролем. Поэтому можно спокойно перемещаться по всему дому во время общения в видеочате. MW6 гарантирует во всём доме отличное покрытие и стабильный, сильный Wi-Fi сигнал для 100 подключенных устройств одновременно!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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