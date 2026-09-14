Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Cudy LT700E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Cudy LT700E

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737714
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
190x149x50мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х6
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT700E

Данный роутер поддерживает Wi-Fi и стандарт мобильной связи 4G LTE Advanced, а также имеет внутренние антенны, слот для карты nano-SIM и четыре гигабитных порта Ethernet, благодаря чему он отлично подойдёт для создания сети где угодно: дома, в офисе, на выставке или на даче.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy LT700E




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
190x149x50мм
Страна производитель
Китай
Описание
Данный роутер поддерживает Wi-Fi и стандарт мобильной связи 4G LTE Advanced, а также имеет внутренние антенны, слот для карты nano-SIM и четыре гигабитных порта Ethernet, благодаря чему он отлично подойдёт для создания сети где угодно: дома, в офисе, на выставке или на даче.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...