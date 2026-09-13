Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S
Маршрутизатор Mikrotik hEX S – сетевое устройство корпоративного класса, которое предназначено для установки в малых и средних офисах. Маршрутизатор будет полезен и частным пользователям, которым требуется возможность проводной маршрутизации с использованием небольшого (их 5) количества портов. Базовая скорость передачи данных равна 1 Гбит/с. Особенностью маршрутизатора является наличие порта SFP. Стоит отметить и поддержку технологии PoE, причем маршрутизатор может не только обеспечивать питание PoE-совместимого устройства, но и получать питание по сети Ethernet. Маршрутизатор Mikrotik hEX S отличается высоким уровнем быстродействия, который обеспечивается за счет 880-мегагерцового процессора и значительного (256 МБ) объема оперативной памяти. Имеющийся USB-порт можно использовать для подключения GSM-модема. Также в наличии слот для карты памяти microSD. Маршрутизатор укомплектован адаптером питания и документацией. Габаритные размеры корпуса модели составляют 113x89x28 мм. Масса маршрутизатора – 345 г.
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Теги товара: Гигабитные
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Теги товара: Гигабитные
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