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Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S

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Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 1
Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 2
Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 3
Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 4
Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 5
Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 6
Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 7
Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
5
Функции VPN
да
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723239
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S

Маршрутизатор Mikrotik hEX S – сетевое устройство корпоративного класса, которое предназначено для установки в малых и средних офисах. Маршрутизатор будет полезен и частным пользователям, которым требуется возможность проводной маршрутизации с использованием небольшого (их 5) количества портов. Базовая скорость передачи данных равна 1 Гбит/с. Особенностью маршрутизатора является наличие порта SFP. Стоит отметить и поддержку технологии PoE, причем маршрутизатор может не только обеспечивать питание PoE-совместимого устройства, но и получать питание по сети Ethernet. Маршрутизатор Mikrotik hEX S отличается высоким уровнем быстродействия, который обеспечивается за счет 880-мегагерцового процессора и значительного (256 МБ) объема оперативной памяти. Имеющийся USB-порт можно использовать для подключения GSM-модема. Также в наличии слот для карты памяти microSD. Маршрутизатор укомплектован адаптером питания и документацией. Габаритные размеры корпуса модели составляют 113x89x28 мм. Масса маршрутизатора – 345 г.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik E60iUGS HEX S




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mikrotik hEX S – сетевое устройство корпоративного класса, которое предназначено для установки в малых и средних офисах. Маршрутизатор будет полезен и частным пользователям, которым требуется возможность проводной маршрутизации с использованием небольшого (их 5) количества портов. Базовая скорость передачи данных равна 1 Гбит/с. Особенностью маршрутизатора является наличие порта SFP. Стоит отметить и поддержку технологии PoE, причем маршрутизатор может не только обеспечивать питание PoE-совместимого устройства, но и получать питание по сети Ethernet. Маршрутизатор Mikrotik hEX S отличается высоким уровнем быстродействия, который обеспечивается за счет 880-мегагерцового процессора и значительного (256 МБ) объема оперативной памяти. Имеющийся USB-порт можно использовать для подключения GSM-модема. Также в наличии слот для карты памяти microSD. Маршрутизатор укомплектован адаптером питания и документацией. Габаритные размеры корпуса модели составляют 113x89x28 мм. Масса маршрутизатора – 345 г.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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