Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605)
Маршрутизатор TP-LINK ER605 станет отличным выбором для работы с сетью небольших офисов, а также отдельных предприятий. Данное устройство отличается высокой производительностью и предназначено для создания и управления локальными сетями, а также для обеспечения их защиты. Отличительной особенностью модели является фирменная «облачная» система и мобильное приложение Omada, которые открывают широкие возможности для управления и контроля параметров сети и подключенных устройств. Маршрутизатор TP-LINK ER605 оснащен 5 портами WAN/LAN с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Для безопасного соединения данная модель использует различные протоколы и технологии, а также методы фильтрации трафика, например, по IP-, URL- или MAC-адресу. Маршрутизатор выполнен в прочном металлическом корпусе и отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Благодаря своим размерам модель может располагаться прямо на рабочем столе. Благодаря расположенным на лицевой панели светодиодам обеспечивается удобство использования. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Устройство поставляется в фирменной упаковке с адаптером питания и сетевым кабелем.
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Достоинства:
Комментарий:
Классический TP-Link. Процессор уже староват для 2025 года, но если хотите перешить на OpenWrt, то это самое оно. Включается ну ооочень долго. За такой проц должен быть сильно дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Это просто отличный товар, самое главное - нужный и пришел во время, разве это не фантастика?
Достоинства:
Комментарий:
отличный маршрутизатор, все работает, пришло в указанный срок
Достоинства:
Комментарий:
перезагружается очень долго!!! 3 минуты 13 секунд, это просто ДНО
Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605)
Достоинства:
Комментарий:
Классический TP-Link. Процессор уже староват для 2025 года, но если хотите перешить на OpenWrt, то это самое оно. Включается ну ооочень долго. За такой проц должен быть сильно дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Это просто отличный товар, самое главное - нужный и пришел во время, разве это не фантастика?
Достоинства:
Комментарий:
отличный маршрутизатор, все работает, пришло в указанный срок
Достоинства:
Комментарий:
перезагружается очень долго!!! 3 минуты 13 секунд, это просто ДНО