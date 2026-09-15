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Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM

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Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 1
Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 2
Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 3
Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 4
Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 5
Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 1
  • Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 2
  • Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 3
  • Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 4
  • Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 5
  • Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM
7 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Тип
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC2600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Маршрутизатор
маршрутизатор
Комплектация
1 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
170x170x36 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х8
Вес, г.
900

Описание товара Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM

Двухдиапазонная Wi-Fi Mesh система IP-COM EW12 AC2600 EW12 - это трехдиапазонная система Wi-Fi AC2600 от IP-COM, специально разработанная для офисов, ресторанов и других мест. Благодаря передовой технологии True Mesh и инновационному дизайну встроенных антенн корпоративные пользователи могут регулировать количество EW12 в соответствии с областью применения и в сочетании с EW12 формировать распределенную ячеистую сеть без мертвой зоны. EW12 поддерживает режим маршрутизатора и режим точки доступа, которые могут соответствовать требованиям небольшого проекта с ячеистой сетью или частичной ячеистой сети для крупных проектов. Устройство использует полностью гигабитный сетевой интерфейс с максимальной поддержкой одной глобальной сети. Он объединяет различные корпоративные функции, такие как интеллектуальное управление пропускной способностью, веб-аутентификация, SMS-аутентификация и т.д., И может применяться в различных сценариях приложений.



Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Тип
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC2600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Развернуть
Маршрутизатор
маршрутизатор
Комплектация
1 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
170x170x36 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонная Wi-Fi Mesh система IP-COM EW12 AC2600 EW12 - это трехдиапазонная система Wi-Fi AC2600 от IP-COM, специально разработанная для офисов, ресторанов и других мест. Благодаря передовой технологии True Mesh и инновационному дизайну встроенных антенн корпоративные пользователи могут регулировать количество EW12 в соответствии с областью применения и в сочетании с EW12 формировать распределенную ячеистую сеть без мертвой зоны. EW12 поддерживает режим маршрутизатора и режим точки доступа, которые могут соответствовать требованиям небольшого проекта с ячеистой сетью или частичной ячеистой сети для крупных проектов. Устройство использует полностью гигабитный сетевой интерфейс с максимальной поддержкой одной глобальной сети. Он объединяет различные корпоративные функции, такие как интеллектуальное управление пропускной способностью, веб-аутентификация, SMS-аутентификация и т.д., И может применяться в различных сценариях приложений.


Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM - стоимость товара 7400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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