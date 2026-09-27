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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(2-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(2-pack)

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Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 8
Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 1
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 4
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 5
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 6
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 7
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 8
  • Wi-Fi система TP-Link Deco S7(2-pack) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
7 290 руб.  14 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627405
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Deco S7 2 шт. , Кабель Ethernet RJ45, Адаптер питания 2 шт. , Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х16
Вес, кг.
1.2

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(2-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco S7 (2-Pack) эффективно устраняет зоны со слабым сигналом Wi-Fi, обеспечивая непрерывное покрытие в доме. Преимущество Mesh-системы в широком покрытии, высокой скорости и надежности соединения для подключенной техники. Комплект состоит из 2 устройств и работает как точка доступа или роутер. Система поддерживает 2 диапазона: скорость соединения соответствует 600 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и 1300 Мбит/с ? на частоте 5 ГГц. Благодаря этому можно смотреть фильмы в 4К-качестве. Скорость подключения Wi-Fi соответствует 1900 Мбит/с, что исключает задержки сигнала. Технология Deco Mesh позволяет TP-Link Deco S7 (2-Pack) создавать одну сеть с единым названием. Протокол IPv6 решает проблемы безопасности, расширяемости, истощения адресов. На корпусе передатчика предусмотрены 3 LAN-порта. При подключении через них скорость соединения достигает 1000 Мбит/с. MESH-технология позволяет построить сеть, используя маршрутизаторы и Wi-Fi-роутеры.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(2-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Deco S7 2 шт. , Кабель Ethernet RJ45, Адаптер питания 2 шт. , Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco S7 (2-Pack) эффективно устраняет зоны со слабым сигналом Wi-Fi, обеспечивая непрерывное покрытие в доме. Преимущество Mesh-системы в широком покрытии, высокой скорости и надежности соединения для подключенной техники. Комплект состоит из 2 устройств и работает как точка доступа или роутер. Система поддерживает 2 диапазона: скорость соединения соответствует 600 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и 1300 Мбит/с ? на частоте 5 ГГц. Благодаря этому можно смотреть фильмы в 4К-качестве. Скорость подключения Wi-Fi соответствует 1900 Мбит/с, что исключает задержки сигнала. Технология Deco Mesh позволяет TP-Link Deco S7 (2-Pack) создавать одну сеть с единым названием. Протокол IPv6 решает проблемы безопасности, расширяемости, истощения адресов. На корпусе передатчика предусмотрены 3 LAN-порта. При подключении через них скорость соединения достигает 1000 Мбит/с. MESH-технология позволяет построить сеть, используя маршрутизаторы и Wi-Fi-роутеры.
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Доставка
Отзывы


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