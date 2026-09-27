Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(2-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(2-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco S7 (2-Pack) эффективно устраняет зоны со слабым сигналом Wi-Fi, обеспечивая непрерывное покрытие в доме. Преимущество Mesh-системы в широком покрытии, высокой скорости и надежности соединения для подключенной техники. Комплект состоит из 2 устройств и работает как точка доступа или роутер. Система поддерживает 2 диапазона: скорость соединения соответствует 600 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и 1300 Мбит/с ? на частоте 5 ГГц. Благодаря этому можно смотреть фильмы в 4К-качестве. Скорость подключения Wi-Fi соответствует 1900 Мбит/с, что исключает задержки сигнала. Технология Deco Mesh позволяет TP-Link Deco S7 (2-Pack) создавать одну сеть с единым названием. Протокол IPv6 решает проблемы безопасности, расширяемости, истощения адресов. На корпусе передатчика предусмотрены 3 LAN-порта. При подключении через них скорость соединения достигает 1000 Мбит/с. MESH-технология позволяет построить сеть, используя маршрутизаторы и Wi-Fi-роутеры.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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