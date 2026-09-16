Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
Собранный в эффектном белом корпусе роутер HUAWEI B535-232a-LTE – отличный выбор для пользователей, желающих обеспечить интернет-доступом компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, используемые в помещениях и зданиях, не подключенных к Интернету с помощью кабеля. Маршрутизатор, в частности, может пригодиться на даче или в загородном доме. Роутер поддерживает стандарт 4G. Организация интернет-подключения потребует лишь установки SIM-карты. Обеспечивается скорость приема до 300 Мбит/с. Кабельное подключение тоже возможно: один из LAN-портов маршрутизатора (их 4) может исполнять роль порта WAN. Беспроводная «раздача» интернет-трафика осуществляется в обоих диапазонах Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное использование двух диапазонов. Роутер HUAWEI B535-232a-LTE устанавливается на стол или другую горизонтальную поверхность с помощью подставки. Маршрутизатор получает питание от электросети, подключение к которой осуществляется посредством комплектного миниатюрного адаптера. Допустимый температурный диапазон эксплуатации роутера широк – от 0 до 40 °C.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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