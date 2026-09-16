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Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX

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Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 6
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 7
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 8
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 9
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 10
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 11
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 12
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 13
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 14
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 15
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 16
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 6
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 7
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 8
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 9
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 10
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 11
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 12
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 13
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 14
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 15
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 16
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
7 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219x138x25.6мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX

Собранный в эффектном белом корпусе роутер HUAWEI B535-232a-LTE – отличный выбор для пользователей, желающих обеспечить интернет-доступом компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, используемые в помещениях и зданиях, не подключенных к Интернету с помощью кабеля. Маршрутизатор, в частности, может пригодиться на даче или в загородном доме. Роутер поддерживает стандарт 4G. Организация интернет-подключения потребует лишь установки SIM-карты. Обеспечивается скорость приема до 300 Мбит/с. Кабельное подключение тоже возможно: один из LAN-портов маршрутизатора (их 4) может исполнять роль порта WAN. Беспроводная «раздача» интернет-трафика осуществляется в обоих диапазонах Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное использование двух диапазонов. Роутер HUAWEI B535-232a-LTE устанавливается на стол или другую горизонтальную поверхность с помощью подставки. Маршрутизатор получает питание от электросети, подключение к которой осуществляется посредством комплектного миниатюрного адаптера. Допустимый температурный диапазон эксплуатации роутера широк – от 0 до 40 °C.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219x138x25.6мм
Страна производитель
Китай
Описание
Собранный в эффектном белом корпусе роутер HUAWEI B535-232a-LTE – отличный выбор для пользователей, желающих обеспечить интернет-доступом компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, используемые в помещениях и зданиях, не подключенных к Интернету с помощью кабеля. Маршрутизатор, в частности, может пригодиться на даче или в загородном доме. Роутер поддерживает стандарт 4G. Организация интернет-подключения потребует лишь установки SIM-карты. Обеспечивается скорость приема до 300 Мбит/с. Кабельное подключение тоже возможно: один из LAN-портов маршрутизатора (их 4) может исполнять роль порта WAN. Беспроводная «раздача» интернет-трафика осуществляется в обоих диапазонах Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное использование двух диапазонов. Роутер HUAWEI B535-232a-LTE устанавливается на стол или другую горизонтальную поверхность с помощью подставки. Маршрутизатор получает питание от электросети, подключение к которой осуществляется посредством комплектного миниатюрного адаптера. Допустимый температурный диапазон эксплуатации роутера широк – от 0 до 40 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX - по цене 7280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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