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Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN

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Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 1
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 2
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 3
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 4
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 5
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 6
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 1
  • Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 2
  • Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 3
  • Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 4
  • Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 5
  • Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 6
  • Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN
7 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
через мобильное приложение HUAWEI AI Life
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
60 ? 110 ? 150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.13

Описание товара Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN

Wi-Fi роутер Huawei в белом корпусе — компактное решение для современной домашней или офисной сети. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и класс AX3000 обеспечивают скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц позволяет выбирать подходящий диапазон для разных задач. Для проводных подключений предусмотрена скорость передачи до 2500 Мбит/с, а также 3 LAN-порта и 3 WAN-порта. Роутер работает в режиме маршрутизатора и поддерживает MESH, поэтому его можно использовать как основу для масштабируемой сети. Вес устройства — всего 0,26 кг: оно лёгкое и не займёт много места. В комплект входит 1 юнит.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
через мобильное приложение HUAWEI AI Life
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
60 ? 110 ? 150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Huawei в белом корпусе — компактное решение для современной домашней или офисной сети. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и класс AX3000 обеспечивают скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц позволяет выбирать подходящий диапазон для разных задач. Для проводных подключений предусмотрена скорость передачи до 2500 Мбит/с, а также 3 LAN-порта и 3 WAN-порта. Роутер работает в режиме маршрутизатора и поддерживает MESH, поэтому его можно использовать как основу для масштабируемой сети. Вес устройства — всего 0,26 кг: оно лёгкое и не займёт много места. В комплект входит 1 юнит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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