Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S
Коммутатор Mikrotik CRS106-1C-5S является компактной моделью в пластиковом белом корпусе и предоставляет для подключения периферийных сетевых устройств 5 гигабитных SFP-портов, имеет 1 комбо-порт RJ45. Поддерживая коммуникацию по методу Store and forward, прибор предусматривает настольную установку. Он работает под управлением платформы RouterOS Level 5 и принадлежит к числу управляемых моделей, поддерживающих гибкую и точную настройку. Внутренняя пропускная способность коммутатора Mikrotik CRS106-1C-5S находится на уровне 12.8 ГБит/сек. Данная модель отличается поддержкой протоколов CLI, ICMP/IGMP/TCP/UDP, SNMP и получает питание от внешнего сетевого адаптера.
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Теги товара: Гигабитные
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Теги товара: Гигабитные
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