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Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)

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Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 1
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 2
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 3
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 4
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 5
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 4
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 5
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
6 860 руб.  10 920 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649642
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
6 860 руб. -37%
10 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
860

Описание товара Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)

Archer Air E5 — двухдиапазонный беспроводной MU-MIMO усилитель сигнала Wi?Fi 6 TP-Link, работающий в частотных диапазонах 2,4 ГГц MIMO 2x2 (скорость передачи - 574 Мбит/с) и 5 ГГц MIMO 2x2 (скорость передачи - 2402 Мбит/с), поддерживая стандарты беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac/ax и технологию Beamforming. Имеет 4 мощных модуля FEM, разъем питания USB Type-C и встроенные умные антенны, которые автоматически изменяют направление в зависимости от местоположения подключённых устройств, Обладает толщиной корпуса меньше, чем у большинства настенных розеток!

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Описание
Archer Air E5 — двухдиапазонный беспроводной MU-MIMO усилитель сигнала Wi?Fi 6 TP-Link, работающий в частотных диапазонах 2,4 ГГц MIMO 2x2 (скорость передачи - 574 Мбит/с) и 5 ГГц MIMO 2x2 (скорость передачи - 2402 Мбит/с), поддерживая стандарты беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac/ax и технологию Beamforming. Имеет 4 мощных модуля FEM, разъем питания USB Type-C и встроенные умные антенны, которые автоматически изменяют направление в зависимости от местоположения подключённых устройств, Обладает толщиной корпуса меньше, чем у большинства настенных розеток!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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