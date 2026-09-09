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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W)

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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254391
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W)

Портативный жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 – Stream S03 использует в дизайне принцип загибания уголка страницы книги или блокнота для создания напоминания о чем-то важном. Уникальный дизайн S03 использует данную концепцию и подчеркивает важность надежного хранения данных. Матовая поверхность SP Stream S03 надежно защищает корпус от отпечатков пальцев и пятен. Корпус диска Stream S03 отличается плавными линиями и эргономичностью, присущими серии Stream, и предлагает пользователям удобство при использовании. LED индикатор, расположенный в верхнем углу, предназначен для удобного отслеживания статуса передачи данных. Синий LED индикатор загорается при интерфейсе USB 3.0, а красный – при USB 2.0, что совмещает функциональность и практичность. Stream S03 использует высокоскоростной интерфейс передачи данных USB 3.1 1-го поколения (USB 3.0), позволяя пользователю максимально быстро создавать резервные копии своих мультимедийных файлов и документов, повышая эффективность работы и экономя значительное количество времени.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb Белый (SP010TBPHDS03S3W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 – Stream S03 использует в дизайне принцип загибания уголка страницы книги или блокнота для создания напоминания о чем-то важном. Уникальный дизайн S03 использует данную концепцию и подчеркивает важность надежного хранения данных. Матовая поверхность SP Stream S03 надежно защищает корпус от отпечатков пальцев и пятен. Корпус диска Stream S03 отличается плавными линиями и эргономичностью, присущими серии Stream, и предлагает пользователям удобство при использовании. LED индикатор, расположенный в верхнем углу, предназначен для удобного отслеживания статуса передачи данных. Синий LED индикатор загорается при интерфейсе USB 3.0, а красный – при USB 2.0, что совмещает функциональность и практичность. Stream S03 использует высокоскоростной интерфейс передачи данных USB 3.1 1-го поколения (USB 3.0), позволяя пользователю максимально быстро создавать резервные копии своих мультимедийных файлов и документов, повышая эффективность работы и экономя значительное количество времени.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
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