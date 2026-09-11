Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE81-1T00-G25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 490012
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
Размеры в упаковке, см
18х15х11
Вес, г.
180
Описание товара Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE81-1T00-G25)
Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE81-1T00-G25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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