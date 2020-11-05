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Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36

Артикул: 232031
  • Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 - фото 1
  • Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 - фото 2
  • Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 - фото 3
Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 - фото 1
Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 - фото 2
Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 - фото 3
13 742 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232031
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендManfrotto
Тип товараРюкзак
Вес, кг2
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см49х28х35
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный/красный
Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 предлагает три варианта ношения в одном (3-in-1), без труда превращаясь из правостороннего слинга в обычный рюкзак или левосторонний слинг, или положение с перекрещенными лямками. Система защиты специально разработана для наиболее уязвимого оборудования. Съемные перегородки выполненные из амортизирующей пены. Различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый боковой доступ. Анатомическая форма спинки, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное ношение.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак Manfrotto Pro Light 36 MB PL-3N1-36 – стоимость товара 13742 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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