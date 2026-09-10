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Характеристики
Тип товара
Чемодан для фото
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384930
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Описание товара Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough L-55 MB PL-RL-TL55
Кофр на колесах Pro Light Reloader Tough L-55 для DSLR-камер и премиум CSC-камер предназначен для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров. Этот кофр изготовлен в оригинальном дизайне Manfrotto в Италии из сверхпрочных легких материалов, основанных на военном стандарте. Разработанный для путешественников, которые не хотят икать компромисс между безопасностью и портативностью, этот кофр соответствует международным стандартам размеров ручной клади (Всегда проверяйте текущие требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению) и оснащен 2-ступенчатой выдвижной ручкой для транспортировки. Новый Pro Light Reloader Tough L-55 имеет внутренний съемный кофр для организации пространства, который можно настроить с помощью регулируемых разделителей Manfrotto CPS (Camera Protective System). В кофр помещается профессиональная DSLR-камера с установленным объективом 70-200 мм f2.8, второй камерой и 4-5 дополнительными объективами. IP67 тесты подтверждены: пыль не проникает внутрь, временное погружение в воду на 30 минут.
Отзывы о товаре Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough L-55 MB PL-RL-TL55
Кофр на колесах Pro Light Reloader Tough L-55 для DSLR-камер и премиум CSC-камер предназначен для профессиональных путешествующих фотографов и видеооператоров. Этот кофр изготовлен в оригинальном дизайне Manfrotto в Италии из сверхпрочных легких материалов, основанных на военном стандарте. Разработанный для путешественников, которые не хотят икать компромисс между безопасностью и портативностью, этот кофр соответствует международным стандартам размеров ручной клади (Всегда проверяйте текущие требования к ручной клади вашей авиакомпании перед полетом. Имейте в виду, что перегрузка сумки приведет к ее расширению) и оснащен 2-ступенчатой выдвижной ручкой для транспортировки. Новый Pro Light Reloader Tough L-55 имеет внутренний съемный кофр для организации пространства, который можно настроить с помощью регулируемых разделителей Manfrotto CPS (Camera Protective System). В кофр помещается профессиональная DSLR-камера с установленным объективом 70-200 мм f2.8, второй камерой и 4-5 дополнительными объективами. IP67 тесты подтверждены: пыль не проникает внутрь, временное погружение в воду на 30 минут.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Чемодан для фото Manfrotto Reloader Tough L-55 MB PL-RL-TL55