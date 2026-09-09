Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 450 AW Grey-Dark Green
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166851
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
24x54х31
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1.69
Описание товара Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 450 AW Grey-Dark Green
Рюкзак от компании LowePro для профессиональных DSLR камер, дополнительных объективов и совместимых аксессуаров таких, как вспышка, штатив, зарядное устройство, кабели, карты памяти и т.д. Этот специализированный рюкзак ориентирован на профессиональных фотографов-путешественников и имеет легкий и компактный дизайн. Он разработан для использования в любых условиях, от природного заповедника до переполненного стадиона.
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Бренд
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
24x54х31
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-зеленый
Страна производитель
Китай
Рюкзак от компании LowePro для профессиональных DSLR камер, дополнительных объективов и совместимых аксессуаров таких, как вспышка, штатив, зарядное устройство, кабели, карты памяти и т.д. Этот специализированный рюкзак ориентирован на профессиональных фотографов-путешественников и имеет легкий и компактный дизайн. Он разработан для использования в любых условиях, от природного заповедника до переполненного стадиона.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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