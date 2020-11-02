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Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 1Tb Black (HDTP210EK3AA)

Артикул: 106128
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 5
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 1
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 2
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 3
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 4
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Ready 1Tb (HDTP210EK3AA) - фото 5
4 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 106128
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендToshiba
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.175
Объем1 Тб
Размеры (ШхВхД), мм80x15x119
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Совмещает большой объем, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся. На Canvio Ready можно хранить примерно 856 500 цифровых фотографий, 789 000 любимых музыкальных композиций или около 2 460 фильмов. Благодаря интерфейсу USB 3.0 скорость передачи данных Canvio Ready достигает 5 Гбит/с, что позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 1Tb Black (HDTP210EK3AA)

Видеообзор Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 1Tb Black (HDTP210EK3AA)



Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 1Tb Black (HDTP210EK3AA) – стоимость товара 4170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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