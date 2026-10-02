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Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)

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Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 1
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 2
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 3
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 3
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)
9 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)

HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Диск протестирован в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68. Диск HD710 Pro прошел испытания на глубине 2 метров под водой в течение 60 минут — это больше, чем требует стандарт IEC IPX8. Защита от воды может быть использована в полном объеме только при плотно закрытой крышке порта USB. Диск HD710 Pro оснащен защитой от ударов, попадания капель. вибраций — и все это благодаря своей особо прочной трехслойной конструкции.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Диск протестирован в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68. Диск HD710 Pro прошел испытания на глубине 2 метров под водой в течение 60 минут — это больше, чем требует стандарт IEC IPX8. Защита от воды может быть использована в полном объеме только при плотно закрытой крышке порта USB. Диск HD710 Pro оснащен защитой от ударов, попадания капель. вибраций — и все это благодаря своей особо прочной трехслойной конструкции.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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