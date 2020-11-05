8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте

Артикул: 231773
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 1
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 2
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 3
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 4
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 5
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 6
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 7
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 8
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 9
  • Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 10
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 1
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 2
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 3
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 4
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 5
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 6
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 7
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 8
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 9
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте - фото 10
9 770 руб. 
Купить
+ 148 КэтКоинов
Артикул: 231773
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBenro
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг8
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Длина в сложенном состоянии, см58.6
Минимальная рабочая высота, см39.1
Количество секций в штанге4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см153.1
Вес, кг1.8
Классический штатив с шаровой головкой в комплекте. Позволяет использовать расширенные функции и элементы управления для экспериментов при фотографировании. Используются быстрые фиксаторы ног - защелки клипсы. Плечевые элементы изготовлены литьем из магния и имеют легкий вес. Головка шаровая Benro B1 имеет легкий ход и выдерживает нагрузку до 12 кг без смещения. Головка имеет градуировку для панорамирования. Быстросъемная площадка типа Arсa Swiss, стандартная, BENRO PU60, размером 50х38 мм. Имеются сменные стальные шипы в комплекте.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Штатив BENRO TAD18AIB1 с головкой в комплекте – стоимость товара 9770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...