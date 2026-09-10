Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
24.5
Длина в сложенном состоянии, см
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422720
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
24.5
Длина в сложенном состоянии, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х6
Вес, г.
400
Описание товара Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S
Компактный штатив с гибкими шаровыми ножками – для закрепления камер, осветителей, микрофонов на замысловатых поверхностях: ветках, перилах, дверях и прочих. Нагрузка до 2 кг, максимальная высота 24.5 см, длина в сложенном виде 25 см, в комплект входят адаптеры для смартфонов и экшн-камер GoPro.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
24.5
Длина в сложенном состоянии, см
25
Страна производитель
Китай
Компактный штатив с гибкими шаровыми ножками – для закрепления камер, осветителей, микрофонов на замысловатых поверхностях: ветках, перилах, дверях и прочих. Нагрузка до 2 кг, максимальная высота 24.5 см, длина в сложенном виде 25 см, в комплект входят адаптеры для смартфонов и экшн-камер GoPro.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S