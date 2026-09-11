Top.Mail.Ru
Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 1
Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 2
Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 3
Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
5.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
74
  • Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 1
  • Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 2
  • Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 3
  • Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51632
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
5.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual

Профессиональный трехсекционный алюминиевый штатив Manfrotto MK290DUA3 обновленной 290 серии в сочетании с 3-D головой образуют прекрасный комплект для самых требовательных любителей фотосъемки. Данная модель дает возможность заниматься любимым делом при различных, даже самых экстремальных условиях.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
5.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
74
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный трехсекционный алюминиевый штатив Manfrotto MK290DUA3 обновленной 290 серии в сочетании с 3-D головой образуют прекрасный комплект для самых требовательных любителей фотосъемки. Данная модель дает возможность заниматься любимым делом при различных, даже самых экстремальных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Manfrotto MK290DUA3-3W Dual - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...