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Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH

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Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH - фото 1
Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
65.5
  • Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH - фото 1
  • Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 141832
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
65.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH

Комплект штатив + головка. Штатив 290 Xtra отличается совершенно новым стилем и выдающимися техническими характеристиками. И действительно, благодаря новым четырём фиксированным углам расстановки ног он стал универсальнее.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MK290XTA3-BH




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
65.5
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект штатив + головка. Штатив 290 Xtra отличается совершенно новым стилем и выдающимися техническими характеристиками. И действительно, благодаря новым четырём фиксированным углам расстановки ног он стал универсальнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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