Штатив Gitzo GT5563GS Systematic 5 giant серия, 6 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT5563GS Systematic 5 giant серия, 6 секции
Gitzo Systematic GT5563GS 5 Giant серии - мощный шестисекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для съемки с впечатляющей высоты и безопасной поддержки более длинных объективов и тяжелых камер. Модели 5-ой серии - самые устойчивые штативы Gitzo и, как остальные из семейства Systematic, они устанавливают стандарты грузоподъемности, стабильности и модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT5563GS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic. GT5563GS весит всего 3,56 кг, обеспечивает невероятную грузоподъемность в 40 кг и достигает 278 см в разложенном виде. Он также может быть использован для съемки на минимальной высоте в 10 см, а складывается до 73 см. Эта крайне надежная, универсальная, портативная модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.
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