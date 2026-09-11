Штатив Giotto's GK3533LS-83LR systematic Kit Series 3 с головой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/карбон
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
79.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
177
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496469
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/карбон
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
79.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
177
Длина в сложенном состоянии, см
79.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
3
Описание товара Штатив Giotto's GK3533LS-83LR systematic Kit Series 3 с головой
Легкий и высокий трехсекционный штатив с ножками из карбонового волокна eXact. Отсутствие центральной штанги делает его еще более устойчивым и прочным (скользящую или редукторную штангу можно приобрести в качестве опции). Может использоваться как с фотоаппаратами, так и с профессиональными видеокамерами (через адаптер для чаш видеоголовок).
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/карбон
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
79.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
177
Длина в сложенном состоянии, см
79.5
Страна производитель
Китай
Легкий и высокий трехсекционный штатив с ножками из карбонового волокна eXact. Отсутствие центральной штанги делает его еще более устойчивым и прочным (скользящую или редукторную штангу можно приобрести в качестве опции). Может использоваться как с фотоаппаратами, так и с профессиональными видеокамерами (через адаптер для чаш видеоголовок).
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Giotto's GK3533LS-83LR systematic Kit Series 3 с головой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Giotto's GK3533LS-83LR systematic Kit Series 3 с головой