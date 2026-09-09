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Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
19.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230226
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Описание товара Штатив Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный штатив с головкой ( красный), шт
PIXI EVO - новое поколение уже существующих мини-штативов PIXI. PIXI EVO был разработан как портативная и легкая опора для камер с более крупными объективами. Его широкий набор функций обеспечивает множество вариантов постановки кадра, при этом он чрезвычайно надежный и прочный. PIXI EVO имеет два варианта угла наклона ног с выдвижным селектором, что позволяет снимать с самой низкой точки. Еще одной инновацией стали двухсекционные ноги, регулируемые в 5ти положениях для неровных поверхностей, такое позиционирование штатива дает возможность снимать пейзажи и архитектуру с максимальной стабильностью. PIXI EVO также позволяет снимать в портретном режиме, обеспечивая наклон камеры в 90°. Вы сможете сделать превосходные кадры, не теряя в стабильности и точности.
PIXI EVO - новое поколение уже существующих мини-штативов PIXI. PIXI EVO был разработан как портативная и легкая опора для камер с более крупными объективами. Его широкий набор функций обеспечивает множество вариантов постановки кадра, при этом он чрезвычайно надежный и прочный. PIXI EVO имеет два варианта угла наклона ног с выдвижным селектором, что позволяет снимать с самой низкой точки. Еще одной инновацией стали двухсекционные ноги, регулируемые в 5ти положениях для неровных поверхностей, такое позиционирование штатива дает возможность снимать пейзажи и архитектуру с максимальной стабильностью. PIXI EVO также позволяет снимать в портретном режиме, обеспечивая наклон камеры в 90°. Вы сможете сделать превосходные кадры, не теряя в стабильности и точности.
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