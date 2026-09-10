Описание товара Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2

Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 с тремя гибкими ножками поможет быстро установить легкую фотокамеру (весом до 1.2 кг), смартфон или камеру GoPro даже на самой сложной поверхности в экстремальных условиях: на выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева и др. Штатив можно использовать как универсальный держатель или подставку для гаджетов (например, электронных книг и планшетов). Ножки штатива сгибаются в любом направлении под любым углом и остаются в зафиксированном положении на длительное время. Благодаря особому материалу отсутствует эффект остаточного напряжения, работающего на выпрямление – главное не превышать допустимую нагрузку, на поверхности ножек не остается заломов и вы сможете использовать штатив долгие годы. Обрезиненная фактурная поверхность ножек не скользит и штатив (а значит камера) устойчиво закрепятся в нужном положении. Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт диаметром ?, на который может устанавливаться цифровая камера, а также комплектные шаровая головка, адаптеры для смартфона или камеры GoPro. Дополнительное удобство установки: чтобы закрепить камеру на штативе, достаточно вращать винт с помощью крупного колесика в основании площадки, не нужно вращать саму камеру. Шаровая головка предназначена для установки камеры под наклоном 90° и легкого вращения на 360°, положение камеры фиксируется при помощи винта. Шаровая головка закрепляется на штативе, а на нее устанавливается камера, адаптер для смартфона или камеры GoPro. Адаптер для смартфона позволяет закрепить устройство шириной до 85 мм. Комплект упакован в чехол длиной всего 35 см – для компактного хранения и транспортировки.