Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230835
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
52х14х13
Вес, кг.
2.57
Описание товара Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10
Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 – алюминиевый штатив для использования с камерами весом до 10 кг, вес штатива с головой составляет 1,75 кг, что выше веса модификации из карбона всего на 280 г. Максимальная рабочая высота 1550 мм. Компактный и легкий алюминиевый штатив подойдет для тех, кто любит частые вылазки на природу и пешие прогулки. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 430 мм.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 – алюминиевый штатив для использования с камерами весом до 10 кг, вес штатива с головой составляет 1,75 кг, что выше веса модификации из карбона всего на 280 г. Максимальная рабочая высота 1550 мм. Компактный и легкий алюминиевый штатив подойдет для тех, кто любит частые вылазки на природу и пешие прогулки. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 430 мм.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10