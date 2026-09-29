Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190
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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%11 480 руб. 15 840 руб.
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9 890 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 232342
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 480 руб. -28%
15 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х15х14
Вес, кг.
3.4
Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190
GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.
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GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 190 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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