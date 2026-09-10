Штатив Joby GripTight One GP Stand (JB01491-0WW) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Длина в сложенном состоянии, см
16.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Длина в сложенном состоянии, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х4
Вес, г.
100
Описание товара Штатив Joby GripTight One GP Stand (JB01491-0WW) черный
Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов — крепить их к держателю можно в чехле или без него. Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов.
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Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Длина в сложенном состоянии, см
16.5
Страна производитель
Китай
Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов — крепить их к держателю можно в чехле или без него. Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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