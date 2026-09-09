Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon
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Характеристики
Описание товара Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon
Штатив Befree Advanced Carbon от Manfrotto с карбоновыми ногами показывает лучшую в своем классе устойчивость и жесткость – и весит при этом всего 1,25 кг. Теперь длительные прогулки за неповторимыми кадрами – это скорее удовольствие, нежели испытание. Как и алюминиевая версия, штатив комплектуется шаровой головой Manfrotto 494. Штатив Befree Advanced Carbon снабжен цанговыми фиксаторами ног M-lock, разработанными в Manfrotto и сочетающими в себе компактные размеры и оперативность в использовании – штатив с такими фиксаторами можно быстро убрать в рюкзак и так же быстро достать, увидев живописный пейзаж. Есть и эргономичные фиксаторы угла наклона ног, которые позволяют каждой ноге независимо отклоняться на один из трех углов. Фиксаторами удобно управлять как левой, так и правой рукой. Легкая и прочная крестовина снабжена разъемом Easy Link по аналогии с профессиональными сериями Manfrotto 190 и 055, позволяя фотографу установить на штатив дополнительный источник света или отражатель и сделать кадры, которые раньше были возможны только при помощи штатива с большим количеством аксессуаров и доработок. Также штатив комплектуется новой площадкой 200PL-PRO, которая совместима с двумя наиболее распространенными в мире стандартами крепления к голове: Manfrotto RC2 и Arca-swiss.
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