Видеокомплект Manfrotto MVK608TWINFA (штатив+головка)
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Характеристики
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
43.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
89.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
43.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
89.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
6.1
Описание товара Видеокомплект Manfrotto MVK608TWINFA (штатив+головка)
Постоянный контрбаланс от 0 до 8 кг. 100мм полусфера с 75мм адаптером-полусферой. Замки FAST Lever Lock и 3-уровневый селектор выбора угла. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками. Растяжка 2-в-1 для лучшей устойчивости штатива.
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Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
43.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
89.5
Страна производитель
Китай
Постоянный контрбаланс от 0 до 8 кг. 100мм полусфера с 75мм адаптером-полусферой. Замки FAST Lever Lock и 3-уровневый селектор выбора угла. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками. Растяжка 2-в-1 для лучшей устойчивости штатива.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Видеокомплект Manfrotto MVK608TWINFA (штатив+головка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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