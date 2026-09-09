Штатив Joby GorillaPod 5K Stand Black-Grey JB01509-BWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик, резина TPE, нержавеющая сталь, алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
5
Длина в сложенном состоянии, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292002
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик, резина TPE, нержавеющая сталь, алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
5
Длина в сложенном состоянии, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х8
Вес, г.
500
Описание товара Штатив Joby GorillaPod 5K Stand Black-Grey JB01509-BWW
Штатив из ABS-пластика премиум-класса для беззеркальных камер с широкоугольными или телеобъективами, «зеркалок» и видеокамер весом до 5 кг.
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Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик, резина TPE, нержавеющая сталь, алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
5
Длина в сложенном состоянии, см
30
Страна производитель
Китай
Штатив из ABS-пластика премиум-класса для беззеркальных камер с широкоугольными или телеобъективами, «зеркалок» и видеокамер весом до 5 кг.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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