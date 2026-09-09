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Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2

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Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
70
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290126
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х13х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2

Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, которым важно оптимальное сочетание качества и стоимости. Основные преимущества этих штативов: прочные алюминиевые ноги, основание из алюминиево-магниевого сплава, реверсивная колонна, несколько положений фиксации размаха ног, клипсовые зажимы с регулируемым усилием, вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Устойчивость конструкции обеспечивают 3-секционные телескопические ножки и поглощающее вибрации литое основание из магниевого сплава. Каждую ножку можно разложить и с помощью специальных защелок зафиксировать в одном из трех положений. Это позволяет использовать штатив на поверхностях со сложным рельефом, например, на ступенях или камнях. Секции ног соединяются клипсовыми зажимами, усилие зажима можно отрегулировать с помощью ключа-шестигранника. Резиновые наконечники не дают штативу скользить на гладкой поверхности. Вспененное покрытие на ножках делает работу с металлической конструкцией более комфортной, особенно на морозе. Оперативно изменять высоту точки съемки позволяет центральная колонна: ее высота регулируется, выбранное положение фиксируется кольцевым замком. Конструкция реверсивная, то есть колонну можно переставить штативной площадкой вниз, чтобы вести съемку с нижнего ракурса. Труба колонны закрыта завинчивающейся заглушкой с подпружиненным крюком для подвешивания груза-противовеса, что повысит устойчивость штатива. В качестве груза можно использовать мешок с песком, а в полевых условиях – сумку с фототехникой.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
70
Страна производитель
Китай
Описание
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, которым важно оптимальное сочетание качества и стоимости. Основные преимущества этих штативов: прочные алюминиевые ноги, основание из алюминиево-магниевого сплава, реверсивная колонна, несколько положений фиксации размаха ног, клипсовые зажимы с регулируемым усилием, вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования. Устойчивость конструкции обеспечивают 3-секционные телескопические ножки и поглощающее вибрации литое основание из магниевого сплава. Каждую ножку можно разложить и с помощью специальных защелок зафиксировать в одном из трех положений. Это позволяет использовать штатив на поверхностях со сложным рельефом, например, на ступенях или камнях. Секции ног соединяются клипсовыми зажимами, усилие зажима можно отрегулировать с помощью ключа-шестигранника. Резиновые наконечники не дают штативу скользить на гладкой поверхности. Вспененное покрытие на ножках делает работу с металлической конструкцией более комфортной, особенно на морозе. Оперативно изменять высоту точки съемки позволяет центральная колонна: ее высота регулируется, выбранное положение фиксируется кольцевым замком. Конструкция реверсивная, то есть колонну можно переставить штативной площадкой вниз, чтобы вести съемку с нижнего ракурса. Труба колонны закрыта завинчивающейся заглушкой с подпружиненным крюком для подвешивания груза-противовеса, что повысит устойчивость штатива. В качестве груза можно использовать мешок с песком, а в полевых условиях – сумку с фототехникой.


Теги товара: алюминиевые
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Отзывы


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