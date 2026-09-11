Штатив Manfrotto MT057C4 карбоновый
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
23
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
205
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
187 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
23
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
205
Длина в сложенном состоянии, см
66.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
3
Описание товара Штатив Manfrotto MT057C4 карбоновый
Штатив Manfrotto MT057C4 - профессиональный, надежный и универсальный штатив, обеспечивающий максимальную эффективность и различные регулируемые настройки. Большие 4-секционные ноги карбоновый обеспечивают невероятный уровень устойчивости при максимальной высоте и полном удлинении. Центральная колонна с подъёмником и специальный адаптер колонны позволяют быстро менять положение камеры и снимать с уровня земли.
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Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
23
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
205
Длина в сложенном состоянии, см
66.5
Страна производитель
Китай
Штатив Manfrotto MT057C4 - профессиональный, надежный и универсальный штатив, обеспечивающий максимальную эффективность и различные регулируемые настройки. Большие 4-секционные ноги карбоновый обеспечивают невероятный уровень устойчивости при максимальной высоте и полном удлинении. Центральная колонна с подъёмником и специальный адаптер колонны позволяют быстро менять положение камеры и снимать с уровня земли.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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