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VoIP-телефон Panasonic KX-TGP600RUB черный

Артикул: 218648
  • VoIP-телефон Panasonic KX-TGP600RUB - фото 1
  • VoIP-телефон Panasonic KX-TGP600RUB - фото 2
VoIP-телефон Panasonic KX-TGP600RUB - фото 1
VoIP-телефон Panasonic KX-TGP600RUB - фото 2
5 400 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218648
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараРадиотелефон
Дисплеймонохромный
Спикерфонесть 
Цветчерный 
Встроенная записная книжкаесть
АОНесть 
Отличный выбор для малого бизнеса! SIP-DECT телефон KX-TGP600 объединяет в себе все преимущества звонков с использованием HD VoIP и классические функции телефона. SIP-DECT телефон KX-TGP600 обладает превосходным качеством звука, позволяет подключить 8 трубок к одной базе и поддерживает 8 одновременных разговоров.


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Самовывоз невозможен
VoIP-телефон Panasonic KX-TGP600RUB черный - стоимость товара 5400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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