Описание товара Спикерфон Jabra Speak 750 MS

Стильное многофункциональное портативное устройство громкой связи 2 в 1: спикерфон для проведения конференций, и акустическая система для качественного воспроизведения мультимедиа. Jabra Speak 750 MS имеет лучшее в своем классе качество звука. Передача звука происходит одновременно с двух сторон, благодаря чему общение не отличается от реального. Всенаправленный микрофон с Zoom технологией и радиусом охвата 5 м может распознать голоса до 15 человек, находящихся в одном помещении. Услышьте и будьте услышанными, когда это действительно важно. Во время прослушивания мультимедиа, мощные Hi-Fi динамики обеспечивают кристально чистую передачу звука без искажений даже при максимальном уровне громкости, для получения полного стереоэффекта - соедините два устройства Jabra Speak 750 между собой. Спикерфон Jabra Speak 750 MS идеально подходит для конференц-связи с количеством участников до 6 человек, мгновенно подключается к любым устройствам (Plug-and- Play) через USB кабель, Bluetooth/NFC или 3,5 мм Jack. Диапазон беспроводной связи достигает 30 м. Для больших собраний до 12 участников в одном помещении установите два устройства Jabra Speak 750 на расстоянии до 4 м. Батарея Jabra Speak 750 рассчитана на 10 часов работы в режиме разговора. Для полной зарядки батареи понадобится около 3 часов. С целью экономии заряда батареи в неподключенном состоянии, спикерфон Jabra Speak 750 автоматически отключится при отсутствии соединения с устройством Bluetooth в течение 15 минут. Устройство сертифицировано для Microsoft Skype for Business/Lync и совестимо с любыми UC-платформами и VoIP-клиентами всех ведущих разработчиков. Модель для Microsoft Teams оснащена специальной кнопкой Microsoft Teams и светодиодом рядом с ней. При наличии уведомлений Кнопка Microsoft Teams горит фиолетовым цветом и светодиод мигает белым цветом. Нажмите кнопку Microsoft Teams, чтобы присоединиться к собранию или просмотреть предстоящие звонки, пропущенные звонки и сообщения в голосовой почте. JABRA Speak 750 MS выглядит стильно и презентабельно. По окружности пластикового корпуса расположены сенсорные кнопки управления, в центральной части находится металлический перфорированный диск. Корпус, помимо привычного вида портативного спикерфона, также оснащен подставкой, позволяющей приподнять динамик и направить звук в нужном направлении. В комплект входит удобный для использования в поездках неопреновый чехол, защищающий устройство от царапин. Спикерфон отлично подходит для связи с коллегами по всему миру. Добавьте к Jabra Speak первое в мире интеллектуальное решение для видеоконференций Jabra PanaCast, обеспечивающее видео в формате 180° Panoramic-4K, и наслаждайтесь общением. Идеальный партнер, дополняющий модели серии Jabra Speak, для того чтобы видеть полную картину и слышать все.