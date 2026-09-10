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Спикерфон Jabra Speak 750 MS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Спикерфон Jabra Speak 750 MS

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Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 6
Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
  • Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 1
  • Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 2
  • Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 3
  • Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 4
  • Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 5
  • Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 6
  • Спикерфон Jabra Speak 750 MS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455492
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
500

Описание товара Спикерфон Jabra Speak 750 MS

Стильное многофункциональное портативное устройство громкой связи 2 в 1: спикерфон для проведения конференций, и акустическая система для качественного воспроизведения мультимедиа. Jabra Speak 750 MS имеет лучшее в своем классе качество звука. Передача звука происходит одновременно с двух сторон, благодаря чему общение не отличается от реального. Всенаправленный микрофон с Zoom технологией и радиусом охвата 5 м может распознать голоса до 15 человек, находящихся в одном помещении. Услышьте и будьте услышанными, когда это действительно важно. Во время прослушивания мультимедиа, мощные Hi-Fi динамики обеспечивают кристально чистую передачу звука без искажений даже при максимальном уровне громкости, для получения полного стереоэффекта - соедините два устройства Jabra Speak 750 между собой. Спикерфон Jabra Speak 750 MS идеально подходит для конференц-связи с количеством участников до 6 человек, мгновенно подключается к любым устройствам (Plug-and- Play) через USB кабель, Bluetooth/NFC или 3,5 мм Jack. Диапазон беспроводной связи достигает 30 м. Для больших собраний до 12 участников в одном помещении установите два устройства Jabra Speak 750 на расстоянии до 4 м. Батарея Jabra Speak 750 рассчитана на 10 часов работы в режиме разговора. Для полной зарядки батареи понадобится около 3 часов. С целью экономии заряда батареи в неподключенном состоянии, спикерфон Jabra Speak 750 автоматически отключится при отсутствии соединения с устройством Bluetooth в течение 15 минут. Устройство сертифицировано для Microsoft Skype for Business/Lync и совестимо с любыми UC-платформами и VoIP-клиентами всех ведущих разработчиков. Модель для Microsoft Teams оснащена специальной кнопкой Microsoft Teams и светодиодом рядом с ней. При наличии уведомлений Кнопка Microsoft Teams горит фиолетовым цветом и светодиод мигает белым цветом. Нажмите кнопку Microsoft Teams, чтобы присоединиться к собранию или просмотреть предстоящие звонки, пропущенные звонки и сообщения в голосовой почте. JABRA Speak 750 MS выглядит стильно и презентабельно. По окружности пластикового корпуса расположены сенсорные кнопки управления, в центральной части находится металлический перфорированный диск. Корпус, помимо привычного вида портативного спикерфона, также оснащен подставкой, позволяющей приподнять динамик и направить звук в нужном направлении. В комплект входит удобный для использования в поездках неопреновый чехол, защищающий устройство от царапин. Спикерфон отлично подходит для связи с коллегами по всему миру. Добавьте к Jabra Speak первое в мире интеллектуальное решение для видеоконференций Jabra PanaCast, обеспечивающее видео в формате 180° Panoramic-4K, и наслаждайтесь общением. Идеальный партнер, дополняющий модели серии Jabra Speak, для того чтобы видеть полную картину и слышать все.

Отзывы о товаре Спикерфон Jabra Speak 750 MS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильное многофункциональное портативное устройство громкой связи 2 в 1: спикерфон для проведения конференций, и акустическая система для качественного воспроизведения мультимедиа. Jabra Speak 750 MS имеет лучшее в своем классе качество звука. Передача звука происходит одновременно с двух сторон, благодаря чему общение не отличается от реального. Всенаправленный микрофон с Zoom технологией и радиусом охвата 5 м может распознать голоса до 15 человек, находящихся в одном помещении. Услышьте и будьте услышанными, когда это действительно важно. Во время прослушивания мультимедиа, мощные Hi-Fi динамики обеспечивают кристально чистую передачу звука без искажений даже при максимальном уровне громкости, для получения полного стереоэффекта - соедините два устройства Jabra Speak 750 между собой. Спикерфон Jabra Speak 750 MS идеально подходит для конференц-связи с количеством участников до 6 человек, мгновенно подключается к любым устройствам (Plug-and- Play) через USB кабель, Bluetooth/NFC или 3,5 мм Jack. Диапазон беспроводной связи достигает 30 м. Для больших собраний до 12 участников в одном помещении установите два устройства Jabra Speak 750 на расстоянии до 4 м. Батарея Jabra Speak 750 рассчитана на 10 часов работы в режиме разговора. Для полной зарядки батареи понадобится около 3 часов. С целью экономии заряда батареи в неподключенном состоянии, спикерфон Jabra Speak 750 автоматически отключится при отсутствии соединения с устройством Bluetooth в течение 15 минут. Устройство сертифицировано для Microsoft Skype for Business/Lync и совестимо с любыми UC-платформами и VoIP-клиентами всех ведущих разработчиков. Модель для Microsoft Teams оснащена специальной кнопкой Microsoft Teams и светодиодом рядом с ней. При наличии уведомлений Кнопка Microsoft Teams горит фиолетовым цветом и светодиод мигает белым цветом. Нажмите кнопку Microsoft Teams, чтобы присоединиться к собранию или просмотреть предстоящие звонки, пропущенные звонки и сообщения в голосовой почте. JABRA Speak 750 MS выглядит стильно и презентабельно. По окружности пластикового корпуса расположены сенсорные кнопки управления, в центральной части находится металлический перфорированный диск. Корпус, помимо привычного вида портативного спикерфона, также оснащен подставкой, позволяющей приподнять динамик и направить звук в нужном направлении. В комплект входит удобный для использования в поездках неопреновый чехол, защищающий устройство от царапин. Спикерфон отлично подходит для связи с коллегами по всему миру. Добавьте к Jabra Speak первое в мире интеллектуальное решение для видеоконференций Jabra PanaCast, обеспечивающее видео в формате 180° Panoramic-4K, и наслаждайтесь общением. Идеальный партнер, дополняющий модели серии Jabra Speak, для того чтобы видеть полную картину и слышать все.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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