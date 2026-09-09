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Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218657
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х14
Вес, г.
500

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный

Простота и утонченность конструкции телефона придает ему элегантный вид. Благодаря специальной клавиатуре трубки и плоским вертикально расположенным кнопкам базового блока телефон приобретает обтекаемую форму — он отлично впишется в пространство вашего дома или офиса. Лаконичный дизайн — минимум ухода.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Простота и утонченность конструкции телефона придает ему элегантный вид. Благодаря специальной клавиатуре трубки и плоским вертикально расположенным кнопкам базового блока телефон приобретает обтекаемую форму — он отлично впишется в пространство вашего дома или офиса. Лаконичный дизайн — минимум ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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