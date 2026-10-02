Top.Mail.Ru
VoIP-телефон Yealink W56H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

VoIP-телефон Yealink W56H

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
VoIP-телефон Yealink W56H - фото 1
VoIP-телефон Yealink W56H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
серебристый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
500
Количество телефонных линий
6
  • VoIP-телефон Yealink W56H - фото 1
  • VoIP-телефон Yealink W56H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 720 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 289834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
VoIP-телефон Yealink W56H
8 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
серебристый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
500
Количество телефонных линий
6
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х9
Вес, г.
440

Описание товара VoIP-телефон Yealink W56H

Yealink — это домашний и офисный телефон, созданный для тех, кто ценит удобство и современные функции. Цветной дисплей обеспечивает отличную читаемость информации и управление звонками становится наглядным и стильным. Благодаря встроенной записной книжке легко хранить до 500 номеров — идеальное решение для больших семей или деловых команд. Поддержка 6 телефонных линий позволяет вести параллельные разговоры и не терять ни одного важного входящего вызова. Спикерфон превращает любой звонок в удобную конференцию, а наличие АОН дает возможность всегда знать, кто пытается связаться с вами. Выбирайте Yealink — для продуктивной работы и легкого общения каждый день.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink W56H




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
серебристый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
500
Количество телефонных линий
6
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink — это домашний и офисный телефон, созданный для тех, кто ценит удобство и современные функции. Цветной дисплей обеспечивает отличную читаемость информации и управление звонками становится наглядным и стильным. Благодаря встроенной записной книжке легко хранить до 500 номеров — идеальное решение для больших семей или деловых команд. Поддержка 6 телефонных линий позволяет вести параллельные разговоры и не терять ни одного важного входящего вызова. Спикерфон превращает любой звонок в удобную конференцию, а наличие АОН дает возможность всегда знать, кто пытается связаться с вами. Выбирайте Yealink — для продуктивной работы и легкого общения каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Yealink W56H - по цене 8720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...