VoIP-телефон Yealink W56H
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
серебристый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
500
Количество телефонных линий
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 720 руб.
В наличии
Код товара: 289834
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
серебристый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
500
Количество телефонных линий
6
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х9
Вес, г.
440
Описание товара VoIP-телефон Yealink W56H
Yealink — это домашний и офисный телефон, созданный для тех, кто ценит удобство и современные функции. Цветной дисплей обеспечивает отличную читаемость информации и управление звонками становится наглядным и стильным. Благодаря встроенной записной книжке легко хранить до 500 номеров — идеальное решение для больших семей или деловых команд. Поддержка 6 телефонных линий позволяет вести параллельные разговоры и не терять ни одного важного входящего вызова. Спикерфон превращает любой звонок в удобную конференцию, а наличие АОН дает возможность всегда знать, кто пытается связаться с вами. Выбирайте Yealink — для продуктивной работы и легкого общения каждый день.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
серебристый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
500
Количество телефонных линий
6
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Yealink — это домашний и офисный телефон, созданный для тех, кто ценит удобство и современные функции. Цветной дисплей обеспечивает отличную читаемость информации и управление звонками становится наглядным и стильным. Благодаря встроенной записной книжке легко хранить до 500 номеров — идеальное решение для больших семей или деловых команд. Поддержка 6 телефонных линий позволяет вести параллельные разговоры и не терять ни одного важного входящего вызова. Спикерфон превращает любой звонок в удобную конференцию, а наличие АОН дает возможность всегда знать, кто пытается связаться с вами. Выбирайте Yealink — для продуктивной работы и легкого общения каждый день.
VoIP-телефон Yealink W56H - по цене 8720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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