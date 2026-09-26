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Телефон IP Yealink W73P черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон IP Yealink W73P черный

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Телефон IP Yealink W73P черный - фото 1
Телефон IP Yealink W73P черный - фото 2
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Телефон IP Yealink W73P черный - фото 4
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Телефон IP Yealink W73P черный - фото 6
Телефон IP Yealink W73P черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Телефон IP Yealink W73P черный - фото 1
  • Телефон IP Yealink W73P черный - фото 2
  • Телефон IP Yealink W73P черный - фото 3
  • Телефон IP Yealink W73P черный - фото 4
  • Телефон IP Yealink W73P черный - фото 5
  • Телефон IP Yealink W73P черный - фото 6
  • Телефон IP Yealink W73P черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 780 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телефон IP Yealink W73P черный
11 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
900

Описание товара Телефон IP Yealink W73P черный

Yealink W73P - беспроводной телефон пришедший на замену беспроводному телефону Yealink W53P. Комплект Yealink W73P состоит из беспроводной трубки W73H и базы W70B. Беспроводной телефон системы DECT имеет современный дизайн. Основанный на стандарте беспроводной связи CAT-iq2.0 DECT, этот DECT телефон обеспечивает отличное и стабильное качество звука HD для эффективной и четкой связи. Этот беспроводной телефон имеет размеры 145 ммx48 ммx21 мм и, несмотря на свои компактные размеры, не будет удобен в вашей руке во время разговора. Цветной TFT-дисплей с диагональю 1.8 дюйма, 128x160, делает этот телефон простым в использовании для любого пользователя. Функция шумоподавления может снизить фоновый шум, чтобы ваши разговоры были с высоким качеством и разрешением.

Отзывы о товаре Телефон IP Yealink W73P черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink W73P - беспроводной телефон пришедший на замену беспроводному телефону Yealink W53P. Комплект Yealink W73P состоит из беспроводной трубки W73H и базы W70B. Беспроводной телефон системы DECT имеет современный дизайн. Основанный на стандарте беспроводной связи CAT-iq2.0 DECT, этот DECT телефон обеспечивает отличное и стабильное качество звука HD для эффективной и четкой связи. Этот беспроводной телефон имеет размеры 145 ммx48 ммx21 мм и, несмотря на свои компактные размеры, не будет удобен в вашей руке во время разговора. Цветной TFT-дисплей с диагональю 1.8 дюйма, 128x160, делает этот телефон простым в использовании для любого пользователя. Функция шумоподавления может снизить фоновый шум, чтобы ваши разговоры были с высоким качеством и разрешением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон IP Yealink W73P черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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