Телефон IP Yealink W73P черный
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Характеристики
Описание товара Телефон IP Yealink W73P черный
Yealink W73P - беспроводной телефон пришедший на замену беспроводному телефону Yealink W53P. Комплект Yealink W73P состоит из беспроводной трубки W73H и базы W70B. Беспроводной телефон системы DECT имеет современный дизайн. Основанный на стандарте беспроводной связи CAT-iq2.0 DECT, этот DECT телефон обеспечивает отличное и стабильное качество звука HD для эффективной и четкой связи. Этот беспроводной телефон имеет размеры 145 ммx48 ммx21 мм и, несмотря на свои компактные размеры, не будет удобен в вашей руке во время разговора. Цветной TFT-дисплей с диагональю 1.8 дюйма, 128x160, делает этот телефон простым в использовании для любого пользователя. Функция шумоподавления может снизить фоновый шум, чтобы ваши разговоры были с высоким качеством и разрешением.
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