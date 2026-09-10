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Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC

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Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 1
Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 2
Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 3
Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
  • Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 1
  • Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 2
  • Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 3
  • Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455491
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
500

Описание товара Спикерфон Jabra SPEAK 710 UC

Jabra SPEAK 710 ( 7710-409 ) - портативный спикерфон премиум класса с потрясающим звучанием речи во время конференц-связи и прослушивания музыки.

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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Jabra SPEAK 710 ( 7710-409 ) - портативный спикерфон премиум класса с потрясающим звучанием речи во время конференц-связи и прослушивания музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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