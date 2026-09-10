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Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS

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Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 1
Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 2
Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 3
Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 4
Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 1
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 2
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 3
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 4
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 550 руб. 
Начислим 217 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 455488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS
13 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х5
Вес, г.
290

Описание товара Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS

Спикерфон Jabra SPEAK 510+ Разработан для сотрудников, у которых есть потребность в частом проведении конференц – совещаний. Благодаря компактному дизайну и наличию дорожного кофра устройство удобно в перемещении, требует минимального место в вашем багаже, что важно при частых командировках, когда нехочется брать лишнего.

Отзывы о товаре Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Спикерфон Jabra SPEAK 510+ Разработан для сотрудников, у которых есть потребность в частом проведении конференц – совещаний. Благодаря компактному дизайну и наличию дорожного кофра устройство удобно в перемещении, требует минимального место в вашем багаже, что важно при частых командировках, когда нехочется брать лишнего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Спикерфон Jabra SPEAK 510+ MS - по цене 13550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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