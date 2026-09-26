VoIP-телефон Grandstream GRP2615

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Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294539
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Grandstream GRP2615 - высококлассный IP-телефон операторского класса, отличающийся элегантным дизайном и набором функций нового поколения, включая интегрированный Wi-Fi, поддержку Bluetooth, 40 многофункциональных клавиш (MPK), совместимость с модулем расширения, двойные гигабитные порты и многое другое. Устройство оснащено большим 4,3-дюймовым цветным ЖК-дисплеем со сменными лицевыми панелями, что позволяет легко кастомизировать логотип. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2615 поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream, которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, инициализации, управления и мониторинга развертывания конечных точек Grandstream.
Grandstream GRP2615 - высококлассный IP-телефон операторского класса, отличающийся элегантным дизайном и набором функций нового поколения, включая интегрированный Wi-Fi, поддержку Bluetooth, 40 многофункциональных клавиш (MPK), совместимость с модулем расширения, двойные гигабитные порты и многое другое. Устройство оснащено большим 4,3-дюймовым цветным ЖК-дисплеем со сменными лицевыми панелями, что позволяет легко кастомизировать логотип. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2615 поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream, которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, инициализации, управления и мониторинга развертывания конечных точек Grandstream.
VoIP-телефон Grandstream GRP2615 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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