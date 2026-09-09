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VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый

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VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 1
VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 2
VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 3
VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 4
VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
  • VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 3
  • VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 4
  • VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258554
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Размеры в упаковке, см
21х13х9
Вес, г.
692

Описание товара VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый

Grandstream WP820 - портативный WiFi-телефон на базе ОС Android 7.0. Обеспечивает качественный звук, возможность подключения гарнитуры по Bluetooth и 3.5 мм Jack, спикерфон и время автономной работы до 7.5 часов в режиме разговора. Телефон поддерживает 2.4 / 5 ГГц WiFi стандартов 802.11b/g/n, бесшовный роуминг. Выдерживает падение с высоты 1.2 метра.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream WP820 серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Описание
Grandstream WP820 - портативный WiFi-телефон на базе ОС Android 7.0. Обеспечивает качественный звук, возможность подключения гарнитуры по Bluetooth и 3.5 мм Jack, спикерфон и время автономной работы до 7.5 часов в режиме разговора. Телефон поддерживает 2.4 / 5 ГГц WiFi стандартов 802.11b/g/n, бесшовный роуминг. Выдерживает падение с высоты 1.2 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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