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Телефон IP Grandstream WP825 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон IP Grandstream WP825 черный

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Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 2
Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 3
Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 4
Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 5
Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 6
Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 7
Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 1
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 2
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 3
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 4
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 5
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 6
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 7
  • Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622123
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Телефон IP Grandstream WP825 черный

Grandstream WP825 — это пылевлагозащищенный портативный Wi-Fi IP-телефон, созданный специально для корпоративного сегмента, включая сферы розничной торговли, логистики, медицины и безопасности.

Отзывы о товаре Телефон IP Grandstream WP825 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream WP825 — это пылевлагозащищенный портативный Wi-Fi IP-телефон, созданный специально для корпоративного сегмента, включая сферы розничной торговли, логистики, медицины и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон IP Grandstream WP825 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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