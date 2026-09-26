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Телефон SIP Yealink W79P черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон SIP Yealink W79P черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622134
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
350

Описание товара Телефон SIP Yealink W79P черный

Yealink W79P — это высокопроизводительная беспроводная телефонная IP-DECT-система, которая поддерживает до 10 защищенных (по стандарту IP67) DECT-трубок Yealink W59R, сохраняя стабильность работы в сложных условиях эксплуатации. W79P имеет большой набор функций, встроенный Bluetooth-модуль, модуль виброзвонка, функцию аварийного оповещения и поддерживает до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов, обеспечивая стабильную и удобную работу.

Отзывы о товаре Телефон SIP Yealink W79P черный




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink W79P — это высокопроизводительная беспроводная телефонная IP-DECT-система, которая поддерживает до 10 защищенных (по стандарту IP67) DECT-трубок Yealink W59R, сохраняя стабильность работы в сложных условиях эксплуатации. W79P имеет большой набор функций, встроенный Bluetooth-модуль, модуль виброзвонка, функцию аварийного оповещения и поддерживает до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов, обеспечивая стабильную и удобную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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