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Телефон IP Fanvil V67 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон IP Fanvil V67 черный

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Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 1
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 2
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 3
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 4
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 5
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 6
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 7
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 8
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 9
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 10
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 11
Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 2
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 3
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 4
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 5
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 6
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 7
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 8
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 9
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 10
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 11
  • Телефон IP Fanvil V67 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622120
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Телефон IP Fanvil V67 черный

Fanvil V67 - это IP-видеотелефон последнего поколения с изысканным дизайном, множеством функций и возможностей подключения. Fanvil V67 - это многофункциональный терминал, идеально подходящий для требовательных клиентов и для тех, кому нужно проводить аудио- и видеоконференции. Он позволяет использовать сторонние приложения ( Z oom, Teams и т.д.), беспроводные наушники и может работать при подключении к проводной или беспроводной сети. Fanvil V67 - это не просто эффективный телефон, но и тонкое произведение искусства, обеспечивающее умное и бесперебойное деловое общение для руководителей и менеджеров. V67 - это флагманский видеотелефон с регулируемым сенсорным экраном и клавиатурой с подсветкой. Он представляет собой идеальное сочетание элегантного внешнего вида и мощного внутреннего пространства.

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil V67 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Описание
Fanvil V67 - это IP-видеотелефон последнего поколения с изысканным дизайном, множеством функций и возможностей подключения. Fanvil V67 - это многофункциональный терминал, идеально подходящий для требовательных клиентов и для тех, кому нужно проводить аудио- и видеоконференции. Он позволяет использовать сторонние приложения ( Z oom, Teams и т.д.), беспроводные наушники и может работать при подключении к проводной или беспроводной сети. Fanvil V67 - это не просто эффективный телефон, но и тонкое произведение искусства, обеспечивающее умное и бесперебойное деловое общение для руководителей и менеджеров. V67 - это флагманский видеотелефон с регулируемым сенсорным экраном и клавиатурой с подсветкой. Он представляет собой идеальное сочетание элегантного внешнего вида и мощного внутреннего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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