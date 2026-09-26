Телефон IP Fanvil V67 черный

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622120
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Fanvil V67 - это IP-видеотелефон последнего поколения с изысканным дизайном, множеством функций и возможностей подключения. Fanvil V67 - это многофункциональный терминал, идеально подходящий для требовательных клиентов и для тех, кому нужно проводить аудио- и видеоконференции. Он позволяет использовать сторонние приложения ( Z oom, Teams и т.д.), беспроводные наушники и может работать при подключении к проводной или беспроводной сети. Fanvil V67 - это не просто эффективный телефон, но и тонкое произведение искусства, обеспечивающее умное и бесперебойное деловое общение для руководителей и менеджеров. V67 - это флагманский видеотелефон с регулируемым сенсорным экраном и клавиатурой с подсветкой. Он представляет собой идеальное сочетание элегантного внешнего вида и мощного внутреннего пространства.
Fanvil V67 - это IP-видеотелефон последнего поколения с изысканным дизайном, множеством функций и возможностей подключения. Fanvil V67 - это многофункциональный терминал, идеально подходящий для требовательных клиентов и для тех, кому нужно проводить аудио- и видеоконференции. Он позволяет использовать сторонние приложения ( Z oom, Teams и т.д.), беспроводные наушники и может работать при подключении к проводной или беспроводной сети. Fanvil V67 - это не просто эффективный телефон, но и тонкое произведение искусства, обеспечивающее умное и бесперебойное деловое общение для руководителей и менеджеров. V67 - это флагманский видеотелефон с регулируемым сенсорным экраном и клавиатурой с подсветкой. Он представляет собой идеальное сочетание элегантного внешнего вида и мощного внутреннего пространства.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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