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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)

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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) - фото 1
Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
  • Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) - фото 1
  • Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
12 580 руб.  29 890 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612610
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)
12 580 руб. -58%
29 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
14х12х3
Вес, г.
400

Описание товара Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)

Panasonic гармонично впишется как в уютный домашний интерьер, так и в строгий офис. Универсальный цвет корпуса делает его отличным выбором для любых помещений. Надёжность бренда Panasonic — это гарантия долгой службы и комфорта в использовании каждый день.

Отзывы о товаре Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Описание
Panasonic гармонично впишется как в уютный домашний интерьер, так и в строгий офис. Универсальный цвет корпуса делает его отличным выбором для любых помещений. Надёжность бренда Panasonic — это гарантия долгой службы и комфорта в использовании каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) - купить по цене 12580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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