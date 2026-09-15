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Плата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4) для NS500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4) для NS500

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Плата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4) для NS500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плата
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
9 610 руб.  25 890 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Плата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4) для NS500
9 610 руб. -63%
25 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Плата
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
27х18х6
Вес, г.
400

Описание товара Плата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4) для NS500

Домашний и офисный телефон Panasonic открывает новые возможности для эффективных коммуникаций. Благодаря вместительной телефонной книге на 1000 номеров вы сможете без труда хранить контакты всей компании или большой семьи — никаких лишних записей и потерь важных телефонов. При этом лаконичное подключение на одну телефонную линию позволяет легко интегрировать устройство в любой офис или дом, где требуется надежная связь без лишних сложностей. Панасоник — это удобство и порядок в общении каждый день.

Отзывы о товаре Плата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4) для NS500




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Плата
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Описание
Домашний и офисный телефон Panasonic открывает новые возможности для эффективных коммуникаций. Благодаря вместительной телефонной книге на 1000 номеров вы сможете без труда хранить контакты всей компании или большой семьи — никаких лишних записей и потерь важных телефонов. При этом лаконичное подключение на одну телефонную линию позволяет легко интегрировать устройство в любой офис или дом, где требуется надежная связь без лишних сложностей. Панасоник — это удобство и порядок в общении каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4) для NS500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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