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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - фото 2
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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - фото 2
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - фото 3
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 320 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный
8 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
700

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный

Panasonic KX-TGJ320RU: Стильный и функциональный DECT-телефон для вашего дома

Ищете надежный и удобный домашний телефон? Panasonic KX-TGJ320RU сочетает в себе стильный дизайн, широкий набор функций и превосходное качество связи, делая его идеальным выбором для современной семьи.

Преимущества Panasonic KX-TGJ320RU:

  • Элегантный дизайн: Тонкий и стильный корпус телефона гармонично впишется в любой интерьер.

  • Большой дисплей: Легко читаемый ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает комфортное отображение информации.

  • Удобство использования: Интуитивно понятное меню и крупные кнопки позволяют легко управлять функциями телефона.

  • Функция резервного питания: В случае отключения электроэнергии вы сможете совершать звонки, используя телефонную базу.

  • АОН и Caller ID: Определяйте номера входящих звонков, чтобы всегда знать, кто вам звонит.

  • Телефонная книга на 120 номеров: Сохраняйте контакты ваших близких и друзей для быстрого доступа.

  • Режим громкой связи: Общайтесь с собеседником, не занимая руки, что особенно удобно при выполнении других задач.

  • Ночной режим: Отключайте звук звонка в ночное время, чтобы вас не беспокоили нежелательные звонки.

  • Эко-режим: Снижайте энергопотребление телефона, заботясь об окружающей среде.

  • Функция поиска трубки: Легко находите потерявшуюся трубку, нажав кнопку на базе.

  • Совместимость со слуховыми аппаратами: Обеспечивает комфортное использование телефона для людей с нарушениями слуха.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Гульнара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень симпатичный телефон. Купила маме домой. Надеюсь, что будет служить верой и правдой.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон оправдал ожидания. Все требования к аппарату выполнены: звонит и проговаривает номер абонента как трубка, так и база; клавиши матовые пластиковые, приятные на ощупь (не сотрутся, как резиновые); цветной дисплей; подсветка кнопок; русифицированная клавиатура; функция автоответчика. Из некритичных минусов - «роботизированный» голос АОНа и неправильные ударения в именах, если записать номер абонента в телефонную книгу. Частично решает проблему написание имен полностью. Телефонная книга на 250 номеров. В общем и целом, отличный аппарат от проверенного временем бренда Panasonic. Производство: Малайзия.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Panasonic KX-TGJ320RU: Стильный и функциональный DECT-телефон для вашего дома

Ищете надежный и удобный домашний телефон? Panasonic KX-TGJ320RU сочетает в себе стильный дизайн, широкий набор функций и превосходное качество связи, делая его идеальным выбором для современной семьи.

Преимущества Panasonic KX-TGJ320RU:

  • Элегантный дизайн: Тонкий и стильный корпус телефона гармонично впишется в любой интерьер.

  • Большой дисплей: Легко читаемый ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает комфортное отображение информации.

  • Удобство использования: Интуитивно понятное меню и крупные кнопки позволяют легко управлять функциями телефона.

  • Функция резервного питания: В случае отключения электроэнергии вы сможете совершать звонки, используя телефонную базу.

  • АОН и Caller ID: Определяйте номера входящих звонков, чтобы всегда знать, кто вам звонит.

  • Телефонная книга на 120 номеров: Сохраняйте контакты ваших близких и друзей для быстрого доступа.

  • Режим громкой связи: Общайтесь с собеседником, не занимая руки, что особенно удобно при выполнении других задач.

  • Ночной режим: Отключайте звук звонка в ночное время, чтобы вас не беспокоили нежелательные звонки.

  • Эко-режим: Снижайте энергопотребление телефона, заботясь об окружающей среде.

  • Функция поиска трубки: Легко находите потерявшуюся трубку, нажав кнопку на базе.

  • Совместимость со слуховыми аппаратами: Обеспечивает комфортное использование телефона для людей с нарушениями слуха.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Гульнара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень симпатичный телефон. Купила маме домой. Надеюсь, что будет служить верой и правдой.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон оправдал ожидания. Все требования к аппарату выполнены: звонит и проговаривает номер абонента как трубка, так и база; клавиши матовые пластиковые, приятные на ощупь (не сотрутся, как резиновые); цветной дисплей; подсветка кнопок; русифицированная клавиатура; функция автоответчика. Из некритичных минусов - «роботизированный» голос АОНа и неправильные ударения в именах, если записать номер абонента в телефонную книгу. Частично решает проблему написание имен полностью. Телефонная книга на 250 номеров. В общем и целом, отличный аппарат от проверенного временем бренда Panasonic. Производство: Малайзия.


Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный - по цене 8320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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