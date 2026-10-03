Top.Mail.Ru
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото 1
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото 2
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото 1
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото 2
  • Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 040 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 455487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC
10 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х5
Вес, г.
200

Описание товара Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC

Jabra SPEAK 510 предназначена для специалистов, нуждающихся в проведении аудиоконференций в повседневной работе, как в офисе, так и в любом удаленном помещении. Этот беспроводной спикерфон сможет быть легко подключен к любому устройству, поддерживающему Bluetooth. Кристально чистый звук поможет устранить традиционные препятствия в проведении удаленных конференций. Малый вес и удобный футляр позволят всегда иметь под рукой этот спикерфон и разворачивать высококачественные конференции где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Jabra SPEAK 510 предназначена для специалистов, нуждающихся в проведении аудиоконференций в повседневной работе, как в офисе, так и в любом удаленном помещении. Этот беспроводной спикерфон сможет быть легко подключен к любому устройству, поддерживающему Bluetooth. Кристально чистый звук поможет устранить традиционные препятствия в проведении удаленных конференций. Малый вес и удобный футляр позволят всегда иметь под рукой этот спикерфон и разворачивать высококачественные конференции где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...