Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 040 руб.
В наличии
Код товара: 455487
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х5
Вес, г.
200
Описание товара Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC
Jabra SPEAK 510 предназначена для специалистов, нуждающихся в проведении аудиоконференций в повседневной работе, как в офисе, так и в любом удаленном помещении. Этот беспроводной спикерфон сможет быть легко подключен к любому устройству, поддерживающему Bluetooth. Кристально чистый звук поможет устранить традиционные препятствия в проведении удаленных конференций. Малый вес и удобный футляр позволят всегда иметь под рукой этот спикерфон и разворачивать высококачественные конференции где бы вы ни находились.
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Бренд
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Jabra SPEAK 510 предназначена для специалистов, нуждающихся в проведении аудиоконференций в повседневной работе, как в офисе, так и в любом удаленном помещении. Этот беспроводной спикерфон сможет быть легко подключен к любому устройству, поддерживающему Bluetooth. Кристально чистый звук поможет устранить традиционные препятствия в проведении удаленных конференций. Малый вес и удобный футляр позволят всегда иметь под рукой этот спикерфон и разворачивать высококачественные конференции где бы вы ни находились.
Спикерфон Jabra SPEAK 510 UC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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