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Телефон IP Fanvil H5W черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон IP Fanvil H5W черный

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Телефон IP Fanvil H5W черный - фото 1
Телефон IP Fanvil H5W черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
600
Разъем USB
1
Количество телефонных линий
2
  • Телефон IP Fanvil H5W черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil H5W черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
9 790 руб.  14 090 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телефон IP Fanvil H5W черный
9 790 руб. -31%
14 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
600
Разъем USB
1
Количество телефонных линий
2
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
350

Описание товара Телефон IP Fanvil H5W черный

Телефон Fanvil легко впишется как в современный офис, так и в домашний рабочий уголок благодаря стильному черному цвету и компактным размерам. Цветной дисплей выводит всю информацию ярко и наглядно, удобно работать с обширной встроенной записной книжкой на 600 номеров: больше никакой путаницы с контактами. Спикерфон освобождает руки во время звонков, а автоответчик не даст пропустить важный разговор. Благодаря наличию Wi-Fi и разъему USB легко интегрируется даже в необычные сценарии использования. Две телефонные линии позволяют эффективно справляться с потоком вызовов, что особенно актуально для бизнеса. Fanvil — функциональное решение для тех, кто ценит удобство и современный подход к голосовой связи.

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil H5W черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
600
Разъем USB
1
Количество телефонных линий
2
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон Fanvil легко впишется как в современный офис, так и в домашний рабочий уголок благодаря стильному черному цвету и компактным размерам. Цветной дисплей выводит всю информацию ярко и наглядно, удобно работать с обширной встроенной записной книжкой на 600 номеров: больше никакой путаницы с контактами. Спикерфон освобождает руки во время звонков, а автоответчик не даст пропустить важный разговор. Благодаря наличию Wi-Fi и разъему USB легко интегрируется даже в необычные сценарии использования. Две телефонные линии позволяют эффективно справляться с потоком вызовов, что особенно актуально для бизнеса. Fanvil — функциональное решение для тех, кто ценит удобство и современный подход к голосовой связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон IP Fanvil H5W черный - стоимость товара 9790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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